Lisboa vai estar de Jardins Abertos. Alguns são privados e só abrem ao público uma vez por ano

O projecto promovido por profissionais dos sectores da cultura, botânica e sustentabilidade, quer difundir o conhecimento da natureza em ambiente urbano e sensibilizar o público para o respeito e a preservação dos espaços verdes.



Este é o festival que dá a conhecer diferentes jardins secretos, que se escondem entre as ruas alfacinhas. Mas também jardins públicos como o Botânico da Ajuda, a Estufa Fria de Lisboa e o Parque Botânico do Monteiro-Mor que têm livre acesso durante todo o fim de semana.



As visitas são gratuitas, sem ser necessário fazer inscrições. Nalguns casos o acesso depende da lotação do espaço.



