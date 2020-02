Novo Jardim da Fundação Gulbenkian com "Engawa" das habitações tradicionais japonesas

É criado um novo elemento, entre o Centro de Arte Moderna e o jardim que será um espaço social para os visitantes. Inspira-se na tipologia do "Engawa", trata-se de uma ala abrigada sob uma pala em forma de aba de telhado, frequente nas habitações tradicionais japonesas.O Jardim da Gulbenkian vai ser ampliado entre a Praça de Espanha e o Largo de São Sebastião da Pedreira. O projecto vencedor do arquiteto japonês Kengo Kuma, prevê a construção de duas palas de cerâmica e madeira e a criação de um novo acesso ao edifício da Coleção Moderna.A área expositiva vai ser aumentada em 700 metros quadrados. Serão também criadas entradas para o jardim a sul e a poente.As obras que têm início em agosto, deverão estar concluídas após cerca de um ano e meio, em 2021.





Abriu há poucos dias uma Exposição na Fundação Gulbenkian em Lisboa, que mostra os 12 projetos dos arquitetos convidados para o concurso de ampliação do jardim e do antigo Centro de Arte Moderna.A entrada é grátis.



A exposição até 30 de março, está organizada em 12 núcleos (um por concorrente) e conta ainda a história do jardim e as razões que levaram ao lançamento do concurso de ideias para o seu alargamento.