Ovelhas pastam em Lisboa

Foto: Paula Véran / Antena 1

É preciso cortar a vegetação? Chamem as ovelhas. Elas estão de regresso ao pasto, em plena cidade de Lisboa.O projeto piloto pretende manter, graças a um rebanho, o controlo da vegetação de um modo natural sem recorrer a máquinas nem ao esforço humano. A iniciativa conta com fundos comunitários e faz parte do projeto Life Lungs, que tem uma parceria com a autarquia da capital. O projeto prevê ainda a plantação de 240 mil árvores e arbustos, nos próximos 3 anos. O rebanho com cerca de 20 ovelhas vai ter 14 saídas até ao verão. Reportagem de Paula Véran