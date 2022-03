"Pedalar sem idade" com os cabelos ao vento

Foto: Antena 1

"Pedalar sem idade" é um projeto que, através do voluntariado, leva a passear quem vive só ou está isolado. Esta espécie de bicicleta elétrica, com três rodas, é pedalada por quem oferece o seu tempo e disponibilidade. Os passeios de 45 minutos são desfrutados pelos mais idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. O projeto "pedalar sem idade" já está instalado em Lisboa, Castro Verde, Cascais e Guimarães, mas o objetivo é chegar a dez cidades até ao próximo ano. A repórter Paula Véran subiu a bordo e também foi passear por Lisboa.