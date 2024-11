Paulo Nobre - Antena 1

A iniciativa conta com "roupeiros solidários" instalados no Jardim do Bacalhau e na Igreja da Misericórdia.



A ideia é entregar ou escolher roupa quente, própria para enfrentar o frio alentejano, mantendo a maior discrição.



Esta é uma ajuda importante, também para os imigrantes que estão em situação de fragilidade económica.