"Sons do Paço" : um convite para os mais novos conhecerem os sons do Palácio de Queluz

O encanto infantil de conhecer a Princesa

Paula Véran - Antena 1 /

O programa "Sons do Paço" é uma iniciativa do Palácio Nacional de Queluz que convida os mais novos a escutarem a vida deste monumento do século XVIII.

Entre os salões, os corredores e a capela ouvimos a Aia da Princesa, que vai cantarolando enquanto escolhe o vestido de Sua Alteza, os sons da azáfama na cozinha ou o embalar de um bebé real.

Com o Mestre da música os pequenos convidados ensaiam uma apresentação musical à Princesa, com pandeiretas, ferrinhos, matracas e flavas. 

No final a Princesa Maria Francisca presenteia os convidados com a sua voz lírica. 

Um programa para mostrar o património cultural às escolas e abrir a curiosidade no Palácio da Música., em Queluz.  

