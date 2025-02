Antena 1

Todos podem ser cientistas, podia ser este o mote do projeto que leva aos bairros de várias cidades, investigadores e finalistas de ciências.



A ciência e a tecnologia já andaram pelos bairros da Cova da Moura, na Amadora, do Condado, em Lisboa e foram agora à Belavista, em Setúbal.



O projeto da Ciência Viva levou os alunos da Oficina das Energias, de Engenharia da Energia e Ambiente, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa a mostrar aos mais jovens do bairro da Belavista, a importância da ciência no dia a dia.



Nesta experiência, os mais novos fizeram carros solares, aprenderam o que são painéis fotovoltaicos e até houve uma corrida.