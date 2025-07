Os irmãos, Joana e José Vicente herdaram o terreno dos avós, em Alenquer. Meteram mãos à obra e abriram portas à "Tribo da Horta".Um projeto que leva os mais novos a meterem as mãos na terra, a conheceram os animais da quinta e a aprenderem de onde vêm as alfaces, os brócolos ou as laranjas.