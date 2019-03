Brexit. Líderes da UE discutem adiamento pedido por Londres

Mário Aleixo - RTP21 Mar, 2019, 06:55 / atualizado em 21 Mar, 2019, 08:07 | Europa

A uma semana da data agendada para a consumação da saída do Reino Unido do bloco europeu - 29 de março -, a cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE, que era suposto ser a de despedida do Reino Unido do bloco europeu, começará no formato a 27, sem a primeira-ministra britânica na sala. Isto para que se aprecie o pedido formalmente apresentado na véspera por Theresa May para adiar o Brexit até 30 de junho.





Num contexto de indesmentível saturação do lado da UE a 27 com as hesitações, avanços e recuos de Londres, a discussão promete ser animada entre os líderes europeus – entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa -, já que, se é verdade que sempre todos admitiram preferir uma saída ordenada do Reino Unido, são muitos aqueles que duvidam que um prolongamento curto sirva de algo.





Uma questão central na discussão e na decisão a ser tomada pelos 27 – que têm de aprovar de forma unânime o pedido do Reino Unido - prende-se com a complexidade legal do prolongamento até final de junho, pois há eleições europeias em maio, entre os dias 23 e 26.





A primeira-ministra britânica opõe-se a um pedido de adiamento para lá do dia 30 de junho. Theresa May pediu ao presidente do Conselho Europeu a extensão do prazo para essa data.



A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, está a acompanhar a reunião que vai discutir o pedido de adiamento do Brexit apresentado por Londres.A Comissão Europeia solicitara mesmo a May que a data de extensão do artigo 50º do Tratado de Lisboa não ultrapassasse a data das eleições europeias, por poder causar “dificuldades institucionais e incerteza legal”, mas a primeira-ministra britânica avançou mesmo com o pedido de um prolongamento curto.