Governo britânico admite perdas em todos os cenários de Brexit

28 Nov, 2018

A análise económica oficial ao impacto do Brexit, revelada no relatório do Ministério britânico das Finanças, foi citada no Parlamento durante um frente-a-frente entre Theresa May e o líder da oposição, Jeremy Corbyn | Rick Findler - Reuters

O Governo britânico alertou que um Brexit "sem acordo" prejudica a economia, mas admite que a proposta da primeira-ministra Theresa May também vai deixar a economia pior do que se continuasse na União Europeia.

A primeira-ministra afastou de novo a hipótese de um segundo referendo, com o argumento de que tal processo atrasaria a saída do Reino Unido ou aumentaria a possibilidade de sair sem acordo a 29 de março de 2019.

No entanto, o ministro das Finanças Philip Hammond notou que para além das variáveis políticas estão em jogo “benefícios políticos”.



"De uma perspetiva puramente económica, deixar a União Europeia terá um custo (…) O que a primeira-ministra está a tentar fazer é minimizar os custos”, declarou Philip Hammond à BBC Radio 4.



O ministro admitiu que a saída vai criar “impedimentos ao comércio”, mas contrapôs que a continuidade no bloco não era politicamente “viável”.



Segundo o ministro, a versão do Brexit de Theresa May combina a maior parte dos benefícios económicos de pertencer ao bloco europeu com os benefícios políticos da saída, como a capacidade de negociar acordos comerciais e ter controlo das águas piscatórias.



A análise económica oficial ao impacto do Brexit, revelada no relatório do Ministério britânico das Finanças, foi citada no Parlamento durante um frente-a-frente entre Theresa May e o líder da oposição, Jeremy Corbyn.



De acordo com o The Guardian, 94 deputados conservadores vão votar contra o acordo já ratificado em Bruxelas, mas este número poderá subir nos próximos dias. A votação está marcada para 11 de dezembro.

Foram analisado quatro cenários para futuros modelos de políticas comerciais. Para as estimativas não foram consideradas eventuais alterações às políticas de imigração e às taxas alfandegárias.No entanto, se for considerado que a imigração originária da União Europeia fosse “zero” nos próximos 15 anos, o impacto na economia britânica subiria para 3,9 por cento em caso de acordo e de 9,3 por cento sem acordo.Os números do relatório vêm contrariar as expectativas criadas pelo movimento pró-Brexit, que argumentava que o abandono do bloco europeu iria tornar a Grã-Bretanha e os britânicos mais prósperos. Os números da imigração, considerados muito elevados pelos que votaram na saída, foram outro dos temas do referendo."Demorou até esta manhã para o chanceler finalmente admitir: seria melhor ficarmos na União Europeia", afirmou a deputada trabalhista Alison McGovern, para quem Hammond "confessou que o acordo do Governo trariaao comércio. Isso significa uma ameaça aos empregos", acrescentou.