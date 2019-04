Parlamento Europeu lança site dedicado às eleições de maio

Andreia Martins - RTP05 Abr, 2019, 11:55 / atualizado em 05 Abr, 2019, 12:14 | Europa

site do Parlamento Europeu, lançado esta sexta-feira, permite desde logo perceber a composição do hemiciclo ao longo das últimas décadas e comparar resultados das últimas eleições, a nível europeu mas também a nível nacional.

É um novo instrumento que permite ao grande público conhecer o Parlamento Europeu. O novo site do Parlamento Europeu, lançado esta sexta-feira, permite desde logo perceber a composição do hemiciclo ao longo das últimas décadas e comparar resultados das últimas eleições, a nível europeu mas também a nível nacional.







A nova ferramenta, a pensar nas próximas eleições europeias, permite também, por exemplo, conhecer a constituição do Parlamento segundo as várias famílias políticas europeias ou consultar informação sobre o equilíbrio de género entre os parlamentares dentro da instituição ou mesmo por país, ao longo dos vários anos.





Por exemplo, com uma breve consulta conseguimos perceber que 63 por cento dos deputados do Parlamento Europeu são homens - em 1979 essa percentagem era de 84 por cento -, mas que essa percentagem varia significativamente de país para país. Malta, Irlanda, Suécia e Finlândia são os países com maior percentagem de mulheres eleitas eurodeputadas.







Neste parâmetro em concreto, os dados atuais de Portugal acompanham a média europeia: apenas 38 por cento eurodeputadas entre os 21 representantes.







Para além de dar a conhecer o resultado das várias eleições europeias e a composição do Parlamento Europeu após as eleições (sessões constitutivas), este site permite também conhecer qual foi o Parlamento cessante, ou seja, qual era a constituição do hemiciclo na última sessão parlamentar de cada legislatura.











Uma vez que a última sessão plenária da atual legislatura decorreu no passado dia 28 de março, é possível comparar, por exemplo, quais são as diferenças entre o Parlamento Europeu eleito em 2014 e a sua composição atual.





Outro dado importante que é disponibilizado remete para a participação nas eleições europeias por país, mas também a nível global, desde o ato eleitoral de 2004. Uma leitura rápida destes dados revela que a tendência é decrescente, com uma percentagem de participação de 45,47 por cento em 2004 e de 42,61 por cento, dez anos depois, nas últimas eleições.





Nesse ano de 2014, a percentagem de participação nas eleições europeias em Portugal foi de apenas 33,67 por cento.













Tendo em conta as dificuldades que se esperam na formação de maiorias com a nova composição do Parlamento Europeu, o novo site conta também com uma “ calculadora de maiorias ”, uma ferramenta interativa que ficará disponível também a 26 de maio. Neste espaço, o grande público poderá verificar que grupos políticos poderão formar uma maioria no Parlamento Europeu, à medida que os resultados eleitorais sejam conhecidos a nível europeu.

Será também neste espaço que os cidadãos europeus vão poder acompanhar os resultados das eleições para o Parlamento Europeu no próximo dia 26 de maio, com destaque para a revelação dos resultados em tempo real, à medida que estes sejam revelados pelas autoridades nacionais.