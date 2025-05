União Europeia reage ao massacre na Faixa de Gaza

A União Europeia aumenta a pressão sobre Benjamin Netanyahu e admite rever as relações comerciais com Israel. Uma tensão diplomática, política e económica depois do primeiro-ministro israelita anunciar a intenção de alargar as operações militares na Palestina.



Numa declaração conjunta subscrita por vários países da União Europeia e o Reino Unido lê-se que o novo plano militar ultrapassaria mais um limite, marcaria uma nova e perigosa escalada e poria em risco qualquer perspetiva de uma solução viável para dois Estados. O Reino Unido decidiu suspender já as negociações comerciais. Israel promete não ceder a pressões.

A reportagem é dos correspondentes da RTP em França, Rosário Salgueiro e Paulo Domingos Lourenço.