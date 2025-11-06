Defesa e segurança em destaque na Sessão Plenária do Comité das Regiões Europeu

A Rússia continua a fazer frente à Europa. Desta vez, a Bielorrússia juntou-se à guerra híbrida ao lançar balões meteorológicos para o espaço aéreo lituano. Em outubro, os poderes locais e regionais estiveram reunidos em Bruxelas e insistiram: a União Europeia precisa de investir em defesa.



Na Sessão Plenária do Comité das Regiões Europeu, os membros do Comité aprovaram ainda um parecer redigido por Ricardo Rio sobre a preparação europeia para a defesa até 2030. Esta foi a última participação do autarca de Braga por estar em final de funções.