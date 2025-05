Comité das Regiões Europeu é uma assembleia consultiva dos representantes do poder local de toda a Europa

O Parlamento Europeu, em Bruxelas, recebeu em maio a Sessão Plenária do Comité das Regiões Europeu: uma assembleia consultiva dos representantes do poder local de toda a Europa. Os membros discutiram os grandes desafios futuros para a União, com destaque para o problema da habitação acessível.