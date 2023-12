O edifício do século XIX esteve ao abandono durante décadas e sofreu mesmo um grande incêndio.

Da história de amor entre um rei português e uma atriz suíça nasceu um chalet único, em pleno Parque Nacional da Pena, em Sintra. O edifício foi requalificado com a ajuda do fundo de coesão social da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein, os EEA Grants.