Albin Kurti, primeiro-ministro do Kosovo: "Após a invasão russa à Ucrânia, tudo piorou. A Sérvia está do lado de Moscovo, enquanto nós estamos alinhados com a política europeia de segurança e defesa"

O partido Vetëvendosje, do primeiro-ministro em funções Albin Kurti, venceu as eleições legislativas no Kosovo, no final de dezembro. Desde fevereiro de 2025 que não era possível formar governo. O maior desafio tem sido a reconciliação entre a maioria kosovar e a minoria sérvia.



"O risco para o Kosovo é o de uma invasão externa, naturalmente da Sérvia", admite o primeiro-ministro. Para isso, Albin Kurti reforça a importante presença das forças da NATO no território - cerca de seis mil atualmente. A entrevista é dos enviados especiais, Rebecca Abecassis e Tiago Passos.