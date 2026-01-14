Europa-Entrevistas
Europa
Albin Kurti, primeiro-ministro do Kosovo: "Após a invasão russa à Ucrânia, tudo piorou. A Sérvia está do lado de Moscovo, enquanto nós estamos alinhados com a política europeia de segurança e defesa"
O primeiro ministro do Kosovo explica, em exclusivo para a RTP, as atuais tensões com o vizinho sérvio
"O risco para o Kosovo é o de uma invasão externa, naturalmente da Sérvia", admite o primeiro-ministro. Para isso, Albin Kurti reforça a importante presença das forças da NATO no território - cerca de seis mil atualmente. A entrevista é dos enviados especiais, Rebecca Abecassis e Tiago Passos.