Andreas Norlén, Presidente do Parlamento da Suécia: "Sentimos a presença russa no mar Báltico, e acho importante que a NATO e os países europeus respondam firme e rapidamente de todas as vezes que a Rússia nos tente provocar"

Andreas Norlén, Presidente do Parlamento da Suécia: "Sentimos a presença russa no mar Báltico, e acho importante que a NATO e os países europeus respondam firme e rapidamente de todas as vezes que a Rússia nos tente provocar"

De visita a Lisboa, o Presidente sueco admite que a Rússia continua a ser a principal ameaça à segurança europeia, sobretudo para os países nórdicos.

RTP /
VER MAIS
É Presidente do Parlamento sueco desde 2018. Andreas Norlén visitou Portugal numa altura de particular tensão nas relações entre os Estados Unidos e a Europa. Donald Trump tem reafirmado o objetivo de adquirir a Gronelândia. A maior ilha do Ártico pertence ao reino da Dinamarca, um país vizinho da Suécia. 
Andreas Norlén diz que a Europa tem de se manter unida na defesa dos valores democráticos. Explica ainda como a Rússia está a ameaçar a segurança nos países nórdicos. 
 
PUB
PUB