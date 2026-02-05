Europa-Entrevistas
Europa
Andreas Norlén, Presidente do Parlamento da Suécia: "Sentimos a presença russa no mar Báltico, e acho importante que a NATO e os países europeus respondam firme e rapidamente de todas as vezes que a Rússia nos tente provocar"
De visita a Lisboa, o Presidente sueco admite que a Rússia continua a ser a principal ameaça à segurança europeia, sobretudo para os países nórdicos.
Andreas Norlén diz que a Europa tem de se manter unida na defesa dos valores democráticos. Explica ainda como a Rússia está a ameaçar a segurança nos países nórdicos.