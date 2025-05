O Presidente do Conselho Europeu esteve em Lisboa para inaugurar a Presidência portuguesa da União Europeia. Em entrevista exclusiva à RTP, Charles Michel diz querer criar um tratado internacional das pandemias "porque, no futuro, provavelmente iremos enfrentar outras crises sanitárias".



O Presidente do Conselho Europeu afirma ainda que quer renovar as relações com os EUA. A entrevista é de Rebecca Abecassis.