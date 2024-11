Dalia Grybauskaité, antiga Presidente da Lituânia: "Assistimos na História do mundo, ao fenómeno hitleriano. Agora vemos o fenómeno Putin"

A "Dama de Ferro" do Norte da Europa esteve à conversa com o Terra Europa e garantiu que a Guerra na Ucrânia já se estendeu para um conflito global

Em visita a Portugal para participar nas Conferências do Estoril, Dalia Grybauskaitė foi Presidente da Lituânia entre 2010 e 2019. Conhecida como a “Dama de Ferro” do Norte da Europa, é membro do Club de Madrid, que reúne primeiros-ministros e presidentes de todo o mundo.



Em entrevista exclusiva ao 'Terra Europa', Dalia Grybauskaitė admite que há falta de coragem e decisão política nos líderes europeus, e garante que já estamos a viver uma guerra global. Uma entrevista de Rebecca Abecassis com André Miguel.