Élisabeth Borne, primeira-ministra França (novembro 2022): "A solução deste conflito será, a dada altura, sentarmo-nos à volta da mesa e procurar uma via diplomática"

Élisabeth Borne é a segunda mulher a chegar a primeira-ministra em França. Numa entrevista em exclusivo á RTP, Élisabeth Borne defende que a guerra na Ucrânia deve ser resolvida através da diplomacia. A primeira-ministra francesa acusa Vladimir Putin de não respeitar qualquer regra. "É uma guerra ilegal, na qual Vladimir Putin não hesita em atacar hospitais, escolas, incluindo colunas humanitárias", afirma a primeira-ministra.



A política francesa admite ainda que o mercado europeu de energia deve ser reformado. Mas sublinha que a França pretende, no futuro, obter um equilíbrio entre as energias nucleares e as renováveis. A entrevista é de Rebecca Abecassis.