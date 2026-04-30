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Michael McGrath, Comissário Europeu para a Democracia, Justiça e Estado de Direito: "Os húngaros fizeram a sua escolha e escolheram um futuro europeu"

Michael McGrath, Comissário Europeu para a Democracia, Justiça e Estado de Direito: "Os húngaros fizeram a sua escolha e escolheram um futuro europeu"

Em entrevista exclusiva para o RTP Europa, o Comissário acredita que, depois da eleição do novo primeiro-ministro húngaro, o país está pronto para desbloquear os 18 mil milhões de euros em fundos europeus

RTP /
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O Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção dos Consumidores esteve pela primeira vez em Portugal, numa visita oficial. Michael McGrath veio a Lisboa apresentar o EU INC., um novo instrumento que vai facilitar a vida dos empresários da União Europeia. "A ideia é paramos com a tendência de as empresas europeias inovadoras mudarem-se para os Estados Unidos", explica o irlandês.

Numa entrevista em exclusivo ao RTP Europa, o Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, e Estado de Direito afirma ainda que, com a eleição do novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, o país poderá recuperar os cerca de 18 mil milhões de euros em fundos europeus hoje congelados.
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