Michael McGrath, Comissário Europeu para a Democracia, Justiça e Estado de Direito: "Os húngaros fizeram a sua escolha e escolheram um futuro europeu"

O Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, Estado de Direito e Proteção dos Consumidores esteve pela primeira vez em Portugal, numa visita oficial. Michael McGrath veio a Lisboa apresentar o EU INC., um novo instrumento que vai facilitar a vida dos empresários da União Europeia. "A ideia é paramos com a tendência de as empresas europeias inovadoras mudarem-se para os Estados Unidos", explica o irlandês.



Numa entrevista em exclusivo ao RTP Europa, o Comissário Europeu para a Democracia, Justiça, e Estado de Direito afirma ainda que, com a eleição do novo primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, o país poderá recuperar os cerca de 18 mil milhões de euros em fundos europeus hoje congelados.