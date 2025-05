Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu (setembro 2022): "O que mostrámos nos últimos anos, é que agimos onde houver uma emergência"

A Presidente do Parlamento Europeu esteve em Lisboa para falar com jovens sobre ativismo político. Numa entrevista exclusiva à RTP, Roberta Metsola afirma que o investimento na saúde, durante a crise da COVID-19, criou união dentro do bloco e aproximação entre as instituições e os cidadãos europeus.





A Presidente do Parlamento Europeu deu ainda pistas para o futuro das relações entre a União Europeia e a Rússia, e explicou a complexidade do tema das migrações na Europa. A entrevista é de Rebecca Abecassis.