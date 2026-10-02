Sanna Marin, antiga primeira-ministra da Finlândia: "Acredito vivamente que Putin está a planear uma guerra muito maior contra a Europa"

A antiga primeira-ministra da Finlândia esteve em Portugal para apresentar o livro de memórias "Esperança em Ação". Em entrevista à RTP Europa, Sanna Marin alertou que Vladimir Putin pretende reconstruir o Grande Império russo e prepara-se para lançar uma guerra mais ampla contra a Europa. Sanna Marin avisa ainda que Portugal não está imune a qualquer ataque híbrido da Rússia.



Com o início da guerra na Ucrânia, o governo de Sanna Marin tomou uma decisão histórica: avançar com a integração da Finlândia na NATO. Agora, com Donald Trump no poder, considera que a aliança transatlântica "é uma organização completamente diferente" e com menos credibilidade, como lamenta. À RTP Europa alertou que a União Europeia tem de reforçar as capacidades de defesa porque "não há ninguém no mundo vá proteger a Europa".



Numa nota pessoal, Sanna Marin relembrou uma das maiores polémicas que marcou o seu mandato: um vídeo onde surgia a dançar numa festa, em 2022. A publicação nas redes sociais acendeu o debate sobre o papel das mulheres na política. Quatro anos depois do sucedido, a ex-chefe de Estado finlandesa deixou uma mensagem a todas as mulheres: "qualquer uma tem o direito de ser 100% fiel a si própria. Podem divertir-se numa saída à noite e isso não diminui, em nada, o quão profissionais são".