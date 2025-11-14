Europa-Entrevistas
Stéphane Séjourné, Vice-presidente Executivo da Comissão Europeia: "A Europa vai perder 2 milhões de trabalhadores por ano, a partir de 2035"
O Comissário francês alerta para as consequências da crise demográfica europeia.
O Comissário francês manifesta ainda a sua profunda preocupação em relação à atual "guerra híbrida" entre a União Europeia e a China na área das terras raras. Stéphane Séjourné afirma ainda que tudo fará para a França não tenha um Presidente de extrema-direita em 2027. A entrevista é de Rebecca Abecassis.