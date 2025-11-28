Yaël Braun-Pivet, Presidente da Assembleia Nacional de França: "A justiça não deve ter mão leve na condenação do antissemitismo"

Yaël Braun-Pivet é a primeira mulher a assumir, em França, o cargo de Presidente da Assembleia Nacional. Em entrevista à RTP, admite que os franceses estão cansados da vida política. Por isso, acredita que é necessário fazer acordos ao centro para afastar a extrema-direita e a extrema-esquerda do arco governativo.



A Presidente da Assembleia Nacional comentou ainda o aumento do antissemitismo na Europa, desde os ataques do Hamas, de 7 de outubro de 2023, e a consequente Guerra em Gaza. Para Yaël Braun-Pivet, é fundamental os jovens europeus conhecerem a História do Holocausto.



Sobre a Guerra na Ucrânia e as eventuais negociações de paz, afirma que a Europa não pode aceitar, em 2025, “declarações de guerra e anexações unilaterais dos territórios”.