Emmanuel Macron esteve de visita a Londres onde pediu maior cooperação com o Reino Unido

O primeiro-ministro britânico e o Presidente francês acordaram, pela primeira vez, que as dissuasões nucleares - britânica e francesa - são independentes, mas podem ser coordenadas. Durante a visita de Emmanuel Macron a Londres foi também anunciado uma mudança no acordo migratório entre os dois estados.

A reportagem é dos correspondentes da RTP em França, Rosário Salgueiro com Paulo Domingos Lourenço.