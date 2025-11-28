Europa-Entrevistas
Europa
Yaël Braun-Pivet, Presidente da Assembleia Nacional de França: "A justiça não deve ter mão leve na condenação do antissemitismo"
A Presidente do parlamento francês esteve de visita oficial a Portugal e comentou o aumento do antissemitismo na Europa, desde os ataques de 7 de outubro de 2023
A Presidente da Assembleia Nacional comentou ainda o aumento do antissemitismo na Europa, desde os ataques do Hamas, de 7 de outubro de 2023, e a consequente Guerra em Gaza. Para Yaël Braun-Pivet, é fundamental os jovens europeus conhecerem a História do Holocausto.
Sobre a Guerra na Ucrânia e as eventuais negociações de paz, afirma que a Europa não pode aceitar, em 2025, “declarações de guerra e anexações unilaterais dos territórios”.