Foi na última sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que o primeiro-ministro húngaro anunciou as prioridades para o mandato na Presidência do Conselho da União Europeia.



Viktor Orbán discursou perante os eurodeputados, destacando temas como a competitividade e a defesa da União. A intervenção ficou marcada por um momento insólito nas bancadas do hemiciclo.