Eurodeputados apelam à adaptação das políticas de coesão nas regiões ultraperiféricas

Uma delegação de eurodeputados da Comissão do Desenvolvimento Regional esteve na Madeira para avaliar o impacto da política de coesão europeia e debater os desafios específicos que a região enfrenta enquanto uma das regiões ultraperiféricas da UE.



Durante a missão, dez eurodeputados reuniram com autoridades regionais e visitaram projetos apoiados por financiamento europeu em áreas como as energias renováveis, a habitação e a atividade económica. A delegação debateu também as prioridades da Madeira para o próximo Quadro Financeiro Plurianual e o futuro da política de coesão.