Europa-Parlamento Europeu
Europa
Eurodeputados apelam à adaptação das políticas de coesão nas regiões ultraperiféricas
Delegação da Comissão do Desenvolvimento Regional do parlamento Europeu visitou a Madeira.
Durante a missão, dez eurodeputados reuniram com autoridades regionais e visitaram projetos apoiados por financiamento europeu em áreas como as energias renováveis, a habitação e a atividade económica. A delegação debateu também as prioridades da Madeira para o próximo Quadro Financeiro Plurianual e o futuro da política de coesão.