A escalada da Guerra no Médio Oriente foi o tema em destaque na última Sessão Plenária do Parlamento Europeu.

O Parlamento Europeu recebeu a visita do Rei da Jordânia. Num discurso emotivo, em Estrasburgo, Abdullah II apelou à paz no Médio Oriente e pediu o reconhecimento do Estado da Palestina. Os eurodeputados condenaram a crise humanitária em Gaza e discutiram também a proposta dos Países Baixos de rever o acordo de associação entre a UE e Israel.