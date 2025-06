Eurodeputados portugueses exigem medidas europeias mais eficazes para travar a Guerra no Médio Oriente

A Guerra no Médio Oriente foi tema central na última Sessão Plenária do Parlamento Europeu. Em Bruxelas, os eurodeputados portugueses reagiram ao anúncio da Alta-Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, de revisão do acordo de comércio e cooperação com Israel.





Enquanto a esquerda acusa as instituições europeias de terem dois modos de atuação em relação aos atuais conflitos mundiais, a direita assegura que a Guerra na Ucrânia e a Guerra no Médio Oriente são conflitos distintos.