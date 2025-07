Há 50 anos a China estabeleceu as primeiras relações diplomáticas com a União Europeia. Para assinalar a data, os dois blocos organizarão uma cimeira conjunta, no final de julho.

O 'Terra Europa' ouviu vários eurodeputados sobre o papel da China no mundo. Embora reconheçam que este país seja uma ditadura, admitem que a União Europeia deve cultivar boas relações, dado a instabilidade nos Estados Unidos.