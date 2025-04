O professor universitário analisa o mais recente Eurobarómetro do Parlamento Europeu

74% dos europeus acredita que o seu país beneficiou da integração à União Europeia. Este é o resultado do mais recente Eurobarómetro do Parlamento Europeu, referente a janeiro e fevereiro de 2025. Miguel Poiares Maduro, Diretor da Global School of Law da Universidade Católica, analisa os resultados deste inquérito.