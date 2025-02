Os eurodeputados alemães refletem sobre as mudanças com o próximo governo

A Alemanha foi a eleições legislativas antecipadas no passado domingo, dia 23 de fevereiro. O Terra Europa entrevistou eurodeputados alemães no Parlamento Europeu para perceber o que levou à crise política na Alemanha, e o que pode acontecer depois das eleições para a formação de governo no estado-membro com a maior população da União Europeia.