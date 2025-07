Pode a Hungria ser expulsa da União Europeia?

Dezenas de milhares de pessoas desafiaram as ordens das autoridades húngaras e participaram na Marcha do Orgulho Gay de Budapeste. Alguns eurodeputados juntaram-se ao protesto, depois de terem discutido as constantes violações do Estado de Direito na Hungria.



”Os Estados-membros podem decidir sair da União Europeia, mas a decisão tem de partir deles”, explica a eurodeputada dos Países Baixos, Tineke Strik. Em Estrasburgo, o relatório anual da Comissão Europeia para o Estado de Direito esteve em análise - um instrumento que avalia vários indicadores, em cada país, como a corrupção ou a liberdade de imprensa.



“Os tratados não contavam que os Estados-membros se comportassem tão mal e que precisássemos de os extraditar”, continua Tineke Strik, também relatora do Estado de Direito da Hungria.