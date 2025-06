Estas foi a primeira conclusão do Relatório Anual promovido pela Agência da União Europeia sobre Drogas.

O uso de drogas sintéticas está a aumentar na União Europeia, sobretudo devido ao tráfico online. É a grande chamada de atenção do Relatório Anual promovido pela Agência da União Europeia sobre Drogas, sediada em Lisboa. O Terra Europa também falou com o Comissário Europeu responsável pelos Assuntos Internos e Migrações, Magnus Brunner, sobre as principais conclusões deste relatório anual.