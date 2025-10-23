Estudantes Erasmus fazem voluntariado na Casa dos Animais de Lisboa

Durante todo o ano, a Erasmus Student Network - uma rede internacional de voluntariado, sem fins lucrativos - organiza diferentes eventos para promover o convívio entre os estudantes internacionais que chegam a Portugal. Uma das iniciativas mais requisitadas é o passeio de animais abandonados no Parque Florestal de Monsanto, uma parceria com o canil "Casa dos Animais de Lisboa".



A voluntária Eduarda Delgado confirma que a atividade está sempre esgotada. Muitos estudantes Erasmus, depois de experimentarem o passeio em grupo, acabam por retomar sozinhos. Beatriz Monteiro estuda em Itália, mas está a passar esta temporada em Portugal, sob o abrigo do programa Erasmus+. “Quando a gente é estudante é um pouco difícil ter um animal, então eu acabo preenchendo esse vazio com o voluntariado”, admite a jovem brasileira.