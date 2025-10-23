Fundo Social Europeu Mais financia nova modalidade de apoio alimentar em Portugal

Quase 40 mil portugueses beneficiam do cartão social eletrónico, uma nova modalidade de apoio alimentar. Todos os meses, é depositado um determinado valor no cartão, que permite aos beneficiários adquirirem bens alimentares nos mais diversos estabelecimentos comerciais. “O valor de referência para o titular é 50,95€ e os restantes elementos do agregado 70%, ou seja, 35,67€”, explica a técnica do Centro Cultural dos Bairros de São João e Olival Queimado, em Alcácer do Sal, Maria Piedade Correia.



Alcácer do Sal foi uma das cidades que abraçou o projeto-piloto, no início do ano. O objetivo não é substituir os cabazes alimentares, mas combater alguns constrangimentos que os cabazes alimentares instalaram. Rosália Ribeiro fez a passagem para o cartão social em março deste ano. Explica que a grande vantagem desta nova alternativa é a liberdade de escolha.



A modalidade indireta de apoio alimentar abrange todo o território português, beneficiando quase 14 mil famílias. Nos Bairros de São João e Olival Queimado, em Alcácer do Sal, 173 residentes recebem este apoio, um investimento total de 21 mil euros, com uma forte comparticipação europeia: 19 mil euros do Fundo Social Europeu Mais.