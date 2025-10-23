Europa
Fundo Social Europeu Mais financia nova modalidade de apoio alimentar em Portugal
Cartão social eletrónico permite maior liberdade de escolha aos beneficiários, em comparação com os cabazes alimentares
Alcácer do Sal foi uma das cidades que abraçou o projeto-piloto, no início do ano. O objetivo não é substituir os cabazes alimentares, mas combater alguns constrangimentos que os cabazes alimentares instalaram. Rosália Ribeiro fez a passagem para o cartão social em março deste ano. Explica que a grande vantagem desta nova alternativa é a liberdade de escolha.
A modalidade indireta de apoio alimentar abrange todo o território português, beneficiando quase 14 mil famílias. Nos Bairros de São João e Olival Queimado, em Alcácer do Sal, 173 residentes recebem este apoio, um investimento total de 21 mil euros, com uma forte comparticipação europeia: 19 mil euros do Fundo Social Europeu Mais.