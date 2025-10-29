Europa
Europa-Portugal
Fundos europeus ajudam a reabilitar Museu do Celeiro
Museu de Vila do Bispo resulta da reabilitação dos antigos celeiros
O espaço museológico conta a história da região, desde a sua fundação geológica, aos mais remotos vestígios culturais de presença humana identificados pela Arqueologia.
A nova sede de investigação, conservação, valorização e divulgação do património de Vila do Bispo contou com um investimento superior a 2 milhões e 900 mil euros, dos quais 1 milhão e 981 mil euros atribuídos através de fundos europeus.