Fundos europeus ajudam a reabilitar Museu do Celeiro

O Museu de Vila do Bispo - Celeiro da História, resulta da reabilitação dos antigos celeiros de Vila do Bispo, agora transformados num equipamento público de ação cultural, que permite conhecer o património cultural e natural do concelho através do seu percurso museológico.



O espaço museológico conta a história da região, desde a sua fundação geológica, aos mais remotos vestígios culturais de presença humana identificados pela Arqueologia.



A nova sede de investigação, conservação, valorização e divulgação do património de Vila do Bispo contou com um investimento superior a 2 milhões e 900 mil euros, dos quais 1 milhão e 981 mil euros atribuídos através de fundos europeus.