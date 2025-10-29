Fundos europeus apostam na comida do futuro: as algas

As algas são a comida do futuro, mas não só. Podem ser usadas em cosmética, na farmácia e também ajudam no combate às alterações climáticas.



Estes organismos marinhos estão a atrair cada vez mais a atenção de investigadores e cientistas. No Algarve juntaram-se num consórcio, a GreenColab, que faz da região uma referência das algas a nível mundial.



O GreenCoLab mobilizou mais de 9 milhões de euros de financiamento, incluindo o financiamento de mais de 660 mil euros de fundos europeus.