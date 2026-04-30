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Fundos europeus desenvolvem competências para jovens mais vulneráveis
O Programa Escolhas é uma das mais antigas iniciativas em Portugal de integração social e conta com o apoio do Fundo Social Europeu Mais
É o Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão que gere localmente o Programa Escolhas. Os imigrantes e os afrodescendentes são os que mais têm participado nas atividades propostas. Representam 66% dos jovens participantes. O arvorismo foi a dinâmica escolhida para esta semana.
O Programa Escolhas desdobra-se em 118 projetos, de norte a sul do país - e também nas ilhas. Em 25 anos de projeto, a iniciativa já beneficiou 460 mil crianças e jovens.