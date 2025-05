José Manuel Durão Barroso, antigo Presidente da Comissão Europeia (setembro de 2022): "Estamos num momento de transição ainda a definir, mas a União Europeia já está menos ingénua"

Com a guerra no continente europeu, o antigo Presidente da Comissão Europeia disse, em setembro de 2022, que a União Europeia está a seguir um rumo de indefinição.

José Manuel Durão Barroso foi Presidente da Comissão Europeia entre 2004 e 2014. Numa entrevista exclusiva à RTP, em setembro de 2022, o político português não tem dúvidas: Vladimir Putin é um verdadeiro federador da ideia de União Europeia.



Na perspetiva do ex-Presidente da Comissão, com a invasão na Ucrânia, o Presidente russo está a conseguir unir os estados-membros. Para o político português, o mundo não caminha para uma Guerra Fria, mas para um trilho de indecisão. Mesmo assim, Durão Barroso acredita que o bloco já conseguiu abrir os olhos: "a União Europeia já está menos ingénua", afirma o antigo Presidente da Comissão Europeia.



José Manuel Durão Barroso marcou presença no SummerCEmp 2022, nos Açores, pois considera que a "União Europeia não pode ser só feita pelas instituições europeias, que é necessário envolver a sociedade no seu conjunto". A entrevista é de Rebecca Abecassis.