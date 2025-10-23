Novo medicamento contra dor crónica está no fundo do mar

Uma equipa de investigadores está a desenvolver um analgésico diferente dos que existem atualmente no mercado. O Mar4Pain é um medicamento feito a partir das esponjas que habitam no fundo do oceano, em Sagres, e tem como objetivo ajudar pessoas em situação de dor crónica.



“O Mar4Pain nasceu de uma observação, de que os recursos marinhos trazem química inovadora para a saúde humana”, afirma a investigadora da Sea4Us, Tânia Ferreira. O inovador medicamento tem como objetivo atenuar os níveis moderado e severo de dor crónica. “É um problema global, que afeta um em cada cinco de nós”, explica o co-fundador da Sea4Us, Pedro Lima.



Serão necessários cerca de dez anos até o medicamento chegar ao mercado. O meticuloso e demorado processo foi facilitado com a contribuição dos fundos europeus. Uma ajuda financeira de 294 mil euros.