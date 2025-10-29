Tradições algarvias mantêm-se vivas com a ajuda de fundos europeus

A cestaria mantém-se viva pelas mãos de Diamantino Romeirinha. Na aldeia de Santa Rita, freguesia de Vila Real de Santo António, as senhoras juntam-se para aprender esta antiga arte algarvia.



A iniciativa é da Associação ODIANA, composta por três municípios do Baixo Guadiana: Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António. A associação algarvia tenta dinamizar o território, como explica o Presidente Álvaro Araújo. “A maior parte dos projetos tem o envolvimento das pessoas mais velhas para que não se sintam isoladas”, continua.



O Algarve é a quarta região do país com o maior índice de envelhecimento. A promoção de um estilo de vida mais ativo e saudável é prioridade do Município. Sob a orientação da Associação ODIANA, e com a contribuição da Agência Nacional Erasmus+, Vila Real de Santo António tem desenvolvido um conjunto de oficinas culturais.