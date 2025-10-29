Europa
Europa-Portugal
União Europeia ajuda portugueses a receber melhores qualificações escolares e profissionais
A iniciativa é da Associação Empresarial de Penafiel, através do Centro Qualifica
Susana Ribeiro, por exemplo, passou de ter apenas o sexto ano de escolaridade para conseguir ingressar no Ensino Superior. “Eu não estudei porque tive que ajudar a minha família a trabalhar, mas ficou sempre esse desejo”, confessa a contabilista. Em 2014, Susana mudou-se para Angola onde ficou apenas 2 anos. Regressada a Portugal, desempregada e mãe de quatro filhos, Susana sentia que conseguia mais.
Em Portugal, 38% da população adulta tem apenas o Ensino Básico completo. Os números são revelados pelo relatório “Education at a Glance”, divulgados em setembro deste ano. A Associação Empresarial de Penafiel, através do Centro Qualifica, quer mudar esta realidade.