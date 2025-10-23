União Europeia impede que jogos tradicionais caiam no esquecimento

A Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEFUC), com o apoio da Agência Nacional Erasmus+, desenvolveu o projeto ‘Games Plus’. “O nosso objetivo é formar embaixadores dos jogos tradicionais. Pessoas que, do nosso ponto de vista, podem levar o jogo tradicional adiante”, explica a professora e coordenadora da iniciativa, Ana Rosa Jaqueira.



São três jogos, de três nacionalidades diferentes: o jogo português do beto, o croata pljočkanje e o espanhol bélit. Para a equipa do ‘Games Plus’, o projeto vai para além da prática de desporto. “A ideia de que o jogo tradicional é uma coisa só de criança, prejudicou o desenvolvimento do jogo tradicional”, afirma a professora Ana Rosa Jaqueira.



A equipa composta por 20 embaixadores - atuais e antigos alunos da FCDEFUC - já deu início à missão de divulgação dos jogos tradicionais em escolas e lares pelo país inteiro. O estudo em torno dos jogos tradicionais traduziu-se também num manual, nas três línguas mãe.