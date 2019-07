Libra esterlina cai para novos mínimos de 2019 face ao euro

Lusa09 Jul, 2019, 13:38 | Europa-Reino Unido

A moeda britânica, que desde o referendo do `Brexit` (saída do Reino Unido da União Europeia) de 2016 desvalorizou-se cerca de 15%, recuava também no mercado de Londres face ao dólar, 0,42%, para 1,246 dólares.

As vendas a retalho no Reino Unido, anunciado pelo consórcio de retalhistas britânico (BRC nas siglas em inglês), registou uma contração anual de 1,6% em junho.

Os especialistas citados pela Efe não afastam uma possível recessão da economia britânica no segundo trimestre do ano, que suporia o primeiro recuo económico do Reino Unido desde finais de 2012.

O país vive uma situação de incerteza devido ao `Brexit` ou saída do país da União Europeia (UE), prevista para 31 de outubro, sem estar clarificado se haverá acordo.

O Reino Unido terá em finais deste mês um novo primeiro-ministro depois da anunciada demissão em junho último de Theresa May como líder conservadora e chefe do Governo, por não ter conseguido que o Parlamento aprovasse o acordo do `Brexit` negociado com a UE.

Os candidatos à sucessão de May à frente do Governo são o ex-ministro de Negócios Estrangeiros e antigo presidente da Câmara de Londres Boris Johnson, o favorito, e o atual titular do Foreign Office, Jeremy Hunt.