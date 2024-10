No dia 20 de outubro, os eleitores moldovos foram chamados para votarem em duas eleições distintas: escolherem o próximo Presidente da Moldova e decidirem se o país deveria entrar na União Europeia. O Terra Europa acompanhou as eleições a partir do país vizinho, a Roménia. Em Bucareste, conversámos com vários eleitores moldovos que esperam uma mudança no país.