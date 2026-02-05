Andreas Norlén, Presidente do Parlamento da Suécia: "Sentimos a presença russa no mar Báltico, e acho importante que a NATO e os países europeus respondam firme e rapidamente de todas as vezes que a Rússia nos tente provocar"

É Presidente do Parlamento sueco desde 2018. Andreas Norlén visitou Portugal numa altura de particular tensão nas relações entre os Estados Unidos e a Europa. Donald Trump tem reafirmado o objetivo de adquirir a Gronelândia. A maior ilha do Ártico pertence ao reino da Dinamarca, um país vizinho da Suécia.

Andreas Norlén diz que a Europa tem de se manter unida na defesa dos valores democráticos. Explica ainda como a Rússia está a ameaçar a segurança nos países nórdicos.

