Magdalena Andersson é a primeira-ministra da Suécia. Quais os desafios do novo governo?

Depois do anuncio de demissão do primeiro-ministro Stefan Löfven e meses de complexas negociações com os outros partidos políticos, a ex-ministra das finanças Magdalena Andersson foi eleita pelo parlamento a primeira mulher primeira ministra da Suécia.